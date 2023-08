Były prezydent USA Donald Trump usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy

Były prezydent powiedział, że to "smutny dzień dla Ameryki" i że "bardzo smutno" było przejeżdżać przez Waszyngton i widzieć "brud i rozpad".

- To nie jest miejsce, które opuściłem. To bardzo smutny widok - powiedział Trump. - Patrząc na to, co się dzieje, jest to prześladowanie przeciwnika politycznego. To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce - kontynuował.

Następnie stwierdził, że było to "prześladowanie osoby, która prowadzi z bardzo dużą liczbą głosów w republikańskich prawyborach i znacznie wyprzedza Bidena".

Jeśli nie możesz go pokonać, prześladujesz go lub go oskarżasz. Nie możemy na to pozwolić w Ameryce - dodał.

Cztery zarzuty postawione Donaldowi Trumpowi

Zarzuty przeciwko Trumpowi obejmują spisek przeciwko Ameryce m.in. poprzez przekazywanie fałszywych informacji o rzekomych nieprawidłowościach w procesie liczenia głosów czy próbie wymuszenia, by wiceprezydent Mike Pence wstrzymał procedurę nominacji Joe Bidena; spisek w celu pozbawienia Amerykanów prawa do głosowania; spisek w celu wstrzymania procedury wyborczej oraz spisek przeciwko instytucjom państwa.