Znika Kolegium NIK

Bezprecedensowa sprawa z paraliżem w NIK tylko pozornie ma charakter personalny, której podłożem jest nieustająca wojna Mariana Banasia, człowieka, który został prezesem NIK dzięki PiS, ale w efekcie jego kłopotów z majątkiem (prokuratura od dwóch lat nie może mu postawić zarzutów prokuratorskich, bo Sejm nie zdjął mu immunitetu – przyp. aut.), PiS chce go odwołać. Banaś odmówił złożenia dymisji, od tego czasu trwa wojna.

Czytaj więcej Polityka Banaś i Mentzen na wspólnej konferencji. Konfederacja ma "wspierać niezależność NIK" Konfederacja popiera projekt zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli - oświadczył prezes NIK Marian Banaś, który wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem.

Co w praktyce oznaczać będzie paraliż Kolegium?

– Brak możliwości ustalenia wyników przeprowadzonej kontroli, a więc ustawowych zadań NIK – mówi nam wieloletni były dyrektor w NIK. Rozpatrywanie zastrzeżeń pokontrolnych to tylko jedna z wielu wyłącznych kompetencji kolegium. – Jeśli sytuacja z początku września będzie trwała dłużej, to konsekwencja będzie oznaczała rzeczywiste i trudne do oszacowania skutki. To np. brak planu pracy NIK na rok następny. Niestety, ostatnie lata pokazały brak szacunku do norm i zasad konstytucyjnych i ustawowych – wskazuje nasz rozmówca. Jego zdaniem za ten paraliż odpowiada nie tylko marszałek Sejmu (PiS), ale także sam prezes Banaś. – Nie wystarczy uporczywe składanie wniosków, zresztą zawierających wielokrotnie te same nazwiska, żeby uchylić się od odpowiedzialności za ten paraliż – dodaje.

Wojna na zniszczenie między NIK a PiS

Sejmowa Komisja do spraw Kontroli Państwowej (przeważyły głosy PiS) drugi raz z rzędu oceniła negatywnie sprawozdanie z działalności NIK – co nie zdarzyło się nigdy wcześniej w historii tej instytucji. Wśród zarzutów było m.in. nagminne powoływanie na pełniących obowiązki dyrektorów departamentów przez prezesa Banasia.

Prezes walczy z PiS – uruchomił również unijną kontrolę, powołując się na „zagrożenie niezależności NIK”, które stały się jednym z powodów zablokowania dla Polski środków z KPO. Teraz chce ominąć obstrukcję PiS nowelizacją ustawy o NIK. W ubiegłym tygodniu wręczył projekt szefowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi, który wystawia jego syna Jakuba Banasia w wyborach do Sejmu. Spotkało się to z miażdżącą krytyką także opozycji, która dotychczas broniła Banasia. – Prezes Banaś wszedł w politykę, co w kontekście słów o niezależności jego i instytucji wypada bardzo źle – dodaje poseł Saługa.