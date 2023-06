Kreml zaczyna ratować wizerunek Władimira Putina po buncie Prigożyna

Działający na Kremlu politycy mają planować kolejne akcje, które poprawią notowania Putina. Ważne jest jednak to, by osiem miesięcy przed wyborami Władimir Putin wyeliminował te elementy, które doprowadziły do obecnej sytuacji.

Rosyjski system Putina ma wiele słabości

- Rosyjski system przeoczył przygotowania do buntu lub nie potraktował jej prawdopodobieństwa wystarczająco poważnie. Fakt, że amerykański wywiad wiedział lepiej i wcześniej niż FSB, mówi o skuteczności FSB - mówi Aleksander Gabujew, ekspert z Carnegie Endowment for International Peace w Moskwie.

- System władzy stworzony przez Putina ma wiele słabości, ale szczególnie źle jest z obiegiem informacji i podziałem odpowiedzialności - mówi Oleg Ignatow, analityk w Międzynarodowej Grupy Kryzysowej.

- Wszyscy myśleli, że za Prigożynem stoi sam Putin. Administracja prezydencka nie ingerowała. FSB przymknęła oko, ponieważ nie lubi armii. Wszyscy myśleli, że ktoś go kontroluje, ale nie oni. Ale w końcu okazało się, że nikt. A w momencie kryzysu doszło do paraliżu - dodaje.

- System całkowicie zawiódł. Urzędnicy średniego i najwyższego szczebla, którzy nie rozumieli, co się dzieje, po prostu się rozproszyli. Agencje bezpieczeństwa i organy ścigania otrzymały rozkazy niemal wysadzenia mostów. Szojgu gdzieś uciekł. I to nie jest inscenizacja, to dzieje się naprawdę - powiedział jeden z urzędników państwowych.