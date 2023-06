Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 478 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. P.o. minister obrony Danii poinformował, że ukraińscy piloci będą szkolić się na myśliwcach F-16 w bazie duńskich Sił Powietrznych.

Afrykańska misja pokojowa, która spotyka się w piątek Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim, a w sobotę ma odwiedzić Władimira Putina, to czterech prezydentów (RPA, Komorów, Zambii i Senegalu) oraz premier Egiptu Mustafa Madbuli, który zastąpił w ostatniej chwili prezydenta tego kraju Abd al-Fataha Sisiego.

Czy afrykańska misja pokojowa może zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą?

- Różne organizacje, różne państwa, afrykańskie i arabskie, chcą mediować, ale nic to nie da, bo obie strony nie są gotowe do pokoju. Ani Putin, ani Zełenski nie powiedzą uczestnikom misji nic nowego. Arabskie i afrykańskie kraje chcą jednak być aktywne, bo zależą od zboża z Rosji i Ukrainy - mówi Said Sadek, wykładowca prestiżowego prywatnego uniwersytetu z Kairu.