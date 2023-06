Silvio Berlusconi, który zmarł w poniedziałek w wieku 86 lat, to polityk, któremu niemal od zawsze towarzyszyły skandale i afery. Byłemu premierowi Włoch, w czasie jego politycznej kariery zarzucano m.in. łapówkarstwo. Jednak tym, co złamało karierę polityczną polityka była seksafera, określana we Włoszech mianem "bunga-bunga”. O co w niej chodziło?