Toksyczny jak Putin

Od miesięcy Pretoria miota się, szukając rozwiązania problemu. W maju Kancelaria Prezydenta już zapowiadała, że Putin nie zostanie aresztowany po przyjeździe. Po czym odwoływała swoje własne oświadczenie. Pod koniec maja południowoafrykańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie zapewniło, że wszyscy goście szczytu „będą mieli immunitet”, co oznaczałoby, że rosyjski przywódca może spokojnie przyjeżdżać. Ale dzień po oficjalnym oświadczeniu resort umieścił w Facebooku wyjaśnienie, że immunitet dotyczy tylko spraw znajdujących się w jurysdykcji RPA, a nie „trybunałów międzynarodowych”.

Zrozpaczeni politycy RPA zaczęli rozważać możliwość zwrócenia się do Chin – które poprzednio przewodniczyły BRICS i gościły szczyt – by jeszcze raz zorganizowały spotkanie u siebie. Chiny nie są sygnatariuszem Statutu Rzymskiego i Putin mógłby bez obaw pojechać do Pekinu. Ale nie chcą tego sami Rosjanie, których dyplomaci już nazwali informacje o przenosinach spotkania do Chin „fakiem”. Taka zmiana miejsca propagandowo byłaby bardzo poniżająca dla Kremla. – Rosja będzie reprezentowana na odpowiednim poziomie – zapewnił rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow o sierpniowym spotkaniu w RPA.

Pustka wokół Putina robi się dotkliwa. Jego ostatnim gościem na Kremlu był niezmienny od 30 lat prezydent Erytrei Isajas Afewerki. Nikt inny go nie odwiedza, poza Aleksandrem Łukaszenką i niektórymi przywódcami krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.