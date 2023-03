Próba rakietowa miała miejsce na kilka godzin przed wizytą prezydenta Korei Południowej w Japonii, w związku ze szczytem obu państw, podczas którego Seul i Tokio mają omawiać jak przeciwstawiać się zagrożeniu ze strony uzbrojonej w broń atomową Korei Północnej - zauważa Reuters.



To już trzecia próba rakietowa Korei Północnej w ostatnich dniach. Poprzednie wiązano z trwającymi od poniedziałku ćwiczeniami armii USA i Korei Południowej, przeciwko którym Pjongjang ostro protestował, określając je mianem "próby przed inwazją".

Korea Północna wystrzeliła pocisk, który był prawdopodobnie rakietą międzykontynentalną, o 7:10 rano czasu lokalnego (ok. 23:10 w środę czasu polskiego) z Pjongjangu. Pocisk przeleciał ok. 1 000 km, wzbijając się na wysokość wyższą niż 6 000 km. Pocisk spadł do wód Morza Japońskiego (Morza Wschodniego) po ok. 70 minutach - podaje japoński resort obrony.



Najprawdopodobniej pocisk spadł do wody poza japońską wyłączną strefą ekonomiczną, ok. 200 km na zachód od jednej z wysp prowincji Hokkaido, na północy Japonii.

1 000 km Taką odległość pokonała wystrzelona przez Pjongjang w czwartek rano rakieta

Szef gabinetu premiera Japonii, Hirokazu Matsuno, poinformował, że Tokio przekazało władzom Korei Północnej protest w związku z najnowszą próbą rakietową, na ręce ambasadora Korei Północnej w Pekinie.



- Próba rakietowa Korei Północnej to barbarzyński akt, który eskaluje jej prowokacje wobec całej społeczności międzynarodowej - powiedział Matsuno.



Prezydent Korei Południowej, Yoon Suk Yeol, nakazał armii realizowanie ćwiczeń z USA zgodnie z planem. Dodał, że Korea Północna zapłaci za swoje "lekkomyślne prowokacje".



Ćwiczenia armii USA i Korei Południowej rozpoczęły się w poniedziałek. To największe tego typu ćwiczenia od 2017 roku.