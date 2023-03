Otoczenie byłego prezydenta USA uskarża się, że stacja Fox News po cichu wykreśliła Donalda Trumpa z listy zapraszanych gości. Stacja zaprasza do swoich programów innych republikańskich kandydatów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Startup informacyjny Semafor donosi, że ochłodzenie stosunków między byłym prezydentem a jego niegdyś ukochanym kanałem informacyjnym zaszło tak daleko, że były prezydent USA nie pokazał się w dzień powszedni na antenie Fox News od czasu, gdy we wrześniu rozmawiał ze swoim najbliższym przyjacielem wśród prowadzących tej stacji, Seanem Hannity.

Tymczasem rywale Trumpa do republikańskiej nominacji prezydenckiej w 2024 roku są obecnie częstymi gośćmi na antenie Fox News. Media Matters for America, obserwator, który bacznie przygląda się działaniom stacji, naliczył siedem cotygodniowych wystąpień byłej gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley od czasu, gdy w zeszłym miesiącu zainaugurowała swoją kandydaturę prezydencką.

Nawet mniej znany prawicowy aktywista i przedsiębiorca Vivek Ramaswamy, który zapowiedział swój start w zeszłym tygodniu, pojawił się cztery razy. Prawicowy gubernator Florydy, Ron DeSantis, który jest ma być głównym rywalem Trumpa, również był wielokrotnie zapraszany.

- Wszyscy wiedzą, że istnieje ten "miękki zakaz" lub "cichy zakaz". To z pewnością - jakkolwiek chcesz powiedzieć, cichy zakaz, miękki zakaz, cokolwiek to jest - wskazuje na to, jaki Murdochowie mają stosunek do Trumpa w tym momencie - powiedziała osoba z otoczenia byłego prezydenta.

Przed dojściem do władzy, a następnie w czasie prezydentury, Donald Trump był praktycznie nierozerwalnie związany z Fox News.

Prowadzącym stacji po porażce Trumpa w 2020 roku pozwolono na kontynuowanie nadawania kłamstw o masowym oszustwie wyborczym. Po ataku na Kapitol stacja zaczęła stopniowo wycofywać się z publikacji treści popierających Trumpa.

Z kolei Trump coraz częściej daje upust swojej złości wobec stacji. W tym tygodniu zamieścił na swojej platformie społecznościowej Truth Social wpis, w którym oskarżył samego Murdocha rozpowszechnianie fałszywych informacji.

- Jeśli Rupert Murdoch szczerze wierzy, że wybory prezydenckie w 2020 roku, pomimo ogromnej liczby dowodów na to, że jest inaczej, nie zostały sfałszowane i skradzione, to on i jego grupa nienawidzących prawdziwych republikanów powinni jak najszybciej wynieść się z biznesu informacyjnego - stwierdził Trump.