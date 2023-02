Czy zamiast 500 plus będzie 700 plus albo 800 plus? - Na razie nie słyszałem o takiej decyzji - oświadczył Marek Suski, pytany o sprawę w RMF FM. Poseł PiS zaznaczył, że program 500 plus został rozszerzony i (od 1 lipca 2019 r.) obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia. - Rozszerzyliśmy ten program, czyli zrobiliśmy więcej, niż obiecaliśmy - powiedział.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości usłyszał, że z uwagi na inflację realna wartość jednorazowej wypłaty z programu 500 plus to teraz "nieco ponad 300 zł". Czy władze powinny dokonać rewaloryzacji 500 plus? - Będziemy nad tym dyskutować - zadeklarował Marek Suski. - Moje osobiste (zdanie - red.) jest takie, że jeżeli tylko byśmy znaleźli na to środki, to jestem "za" - dodał.

- Jest wojna, był COVID, jest sytuacja trudna. Na całym świecie jest inflacja, jest spadek PKB światowego. Niestety Polska też doświadcza tych trudnych sytuacji - mówił w RMF FM poseł partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego.

Poseł PiS odniósł się też do nadchodzącej kampanii wyborczej. - Przedstawimy ciekawe propozycje - oświadczył. - Proszę mnie nie pytać, co będzie w programie, który ma być ogłoszony za jakiś czas, bo nie robi się takich rzeczy, nie ogłasza się programu przed jego ogłoszeniem - zastrzegł.

- Kampania wyborcza z naszej strony będzie kampanią pozytywną, będziemy składać różne propozycje, natomiast oczywiście jak będziemy atakowani, to będziemy się bronić - mówił Suski.

Program 500 plus, który działa od kwietnia 2016 r., to świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Ustalaniem prawa do świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu "Rodzina 500+".