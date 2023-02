Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 351 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po wizycie w Wielkiej Brytanii Wołodymyr Zełenski odwiedził Paryż i został odznaczony Legią Honorową przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona.

Zełenski przybył do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej. Wcześniej odwiedził Londyn i Paryż. W Wielkiej Brytanii przemawiał w brytyjskim parlamencie i spotkał się z królem Karolem III. W Paryżu odebrał Legię Honorową z rąk Emmanuela Macrona.

- Chwała Ukrainie! - tak, w języku ukraińskim, rozpoczął przemówienie Zełenski, na co sala odpowiedziała okrzykiem "Chwała bohaterom" w języku ukraińskim (ukr. Herojom Sława).



- Europa ma szczęście, że w tej sali liczą się zasady i te wartości mogą liczyć tu na większość absolutną - kontynuował Zełenski.

- Mamy setki milionów ludzi na naszym kontynencie i wszyscy ci ludzie są Europejczykami. Europa ma do zaoferowania światu: europejski sposób życia, europejski standard życia, europejskie zasady funkcjonowania. Gdy mamy praworządność liczy się każda jednostka - mówił ukraiński prezydent.

- Różnorodność jest wartością, a wartości różnych ludzi są połączone w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Granice nie są naruszane, ale przekraczając granicę nawet nie wiemy, że to robimy, a ludzie są gotowi budować lepsze jutro. Między przejściem z opozycji do władzy są tylko wybory. My, Ukraińcy, wracając do Europy wracamy do siebie do domu - dodał.

140 mln obywateli Rosji to dla władz Rosji mięso armatnie, żeby Rosja mogła być mocarstwem Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Staję przed państwem, aby bronić naszego prawa powrotu do domu, wszystkich Ukraińców, w różnym wieku, o różnych przekonaniach politycznych, różnych wierzeniach religijnych. Wszyscy mamy za sobą wspólną, europejską historię. Europejski sposób życia próbowano nam zabrać przez wojnę totalną - mówił też Zełenski.

- Chce się też zabrać europejski sposób życia 27 państwom UE, ale my na to nie pozwolimy. Wojna nie toczy się o takie czy inne terytorium. Zagrożenie polega na tym, że mamy do czynienia z dyktatorem, który ma ogromne zasoby broni z czasów radzieckiej dyktatury, a także od innych dyktatur, takich jak Iran - przekonywał ukraiński prezydent.

- Wartość życia ludzkiego nie istnieje dla władz Rosji, nikt się nie liczy poza tymi, którzy siedzą na Kremlu. 140 mln obywateli Rosji to dla władz Rosji mięso armatnie, żeby Rosja mogła być mocarstwem - mówił Zełenski.



- Tylko nasze zwycięstwo zagwarantuje nam przyszłość. Zagwarantuje europejskie wartości. Tu potrzebne jest nasze zwycięstwo. Ono jest niezbędne - stwierdził ukraiński prezydent.



Zełenski dziękował wszystkim, którzy wspierają Ukrainę, dostarczając jej broń i apelując o poszerzenie pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy.



- Wierzymy głęboko, że będziemy członkiem UE. Ukraina, która wygrywa będzie członkiem Unii Europejskiej, która też przez to stanie się zwycięzcą - mówił następnie ukraiński prezydent.



- Może niektórzy wcześniej nie czuli, jak ważne są europejskie wartości. Dziś widać jakie to ma znaczenie. My w Ukrainie chronimy wartości europejskich - przekonywał Zełenski.

- My nie chcemy tylko walczyć z najeźdźcą, chcemy także się zmienić, reformować ojczyznę. Europa pozostanie naszym celem - dodał.



- Zwracam się do państwa z zaproszeniem na Ukrainę. Chwała Ukrainie, chwała wszystkim, którzy walczą o naszą wspólną wolność - podkreślił.