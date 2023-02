Jeśli informacja ta się potwierdzi, Haley będzie pierwszym politykiem Partii Republikańskiej, który ogłosi start w prawyborach przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w 2024 roku. Pod koniec 2022 roku zamiar ubiegania się o prezydenturę ogłosił były prezydent USA, Donald Trump.



Rzecznik Haley jak na razie nie skomentował doniesień amerykańskich mediów. Jako pierwszy o planach Haley napisał dziennik "Post and Courier" z Charleston.

Jedno ze źródeł twierdzi, że Haley ma publicznie zapowiedzieć ogłoszenie startu w prawyborach prezydenckich w nagraniu, które ma zostać opublikowane w najbliższych dniach.



- Odkąd opuściła fotel gubernatora, by pracować w ONZ, w Karolinie Południowej wszyscy mieli poczucie, że Nikki szykuje się na coś znacznie większego - powiedział Dave Wilson, prezes chrześcijańskiej organizacji non-profit Family Council.

Powinniśmy pójść w nowym kierunku Nikki Haley, była ambasador USA przy ONZ

W wywiadzie udzielonym Fox News na początku 2023 roku, Haley mówiła, że "gdy rozważa się start w wyborach prezydenckich, analizuje się dwie rzeczy: po pierwsze, czy obecna sytuacja wymaga nowego przywództwa? Po drugie, czy ja jestem osobą która może być nowym przywódcą".



- Tak, powinniśmy pójść w nowym kierunku - dodała Haley. - A czy ja mogę być tym przywódcą? Tak, sądzę, że mogę być tym przywódcą - podkreśliła.



Haley miała też kontaktować się z Trumpem i powiedzieć mu o swoich planach. - Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że rozważa to (start w prawyborach prezydenckich Partii Republikańskiej - red.), a ja powiedziałem: "Powinnaś to zrobić" - mówił w weekend Trump relacjonując swoją rozmowę z byłą ambasador USA przy ONZ.