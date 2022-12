Putin odwiedził Łukaszenkę. Kreml zaprzecza namawianiu do udziału w wojnie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył doniesieniom mówiącym o tym, że prezydent Rosji Władimir Putin udał się do Mińska, by namawiać Aleksandra Łukaszenkę do udziału w "specjalnej operacji wojskowej", jak Moskwa nazywa wojnę na Ukrainie.