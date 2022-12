- Nie widzę społecznego kompromisu. Nie było wysłuchań publicznych. Nie było szerokich konsultacji społecznych. Projekt nie uzyskał społecznej akceptacji - mówił prezydent Andrzej Duda tłumacząc w czwartek swoją decyzję o zawetowaniu ustawy nowelizującej prawo oświatowe.

Prezydent podkreślił, że otrzymał 133 listy protestacyjne, a niektóre z nich zostały podpisane przez kilkadziesiąt organizacji społecznych. Jak dodał - Im mniej będzie tarć i awantur, tym lepiej.

O wielkim sukcesie piszą politycy opozycji.

Decyzji prezydenta nie jest w stanie zrozumieć minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Jestem zawiedziony, bo pan prezydent wychwalił tę ustawę zresztą w tym przemówieniu, w którym motywował weto, więc kompletnie nie rozumiem, o co chodzi - powiedział w rozmowie z Interią.

- 10,5 mln ludzi zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość i pana prezydenta. I te 10,5 mln ludzi nie podpisało się pod tymi listami, więc kompletnie tego nie rozumiem - mówił odnosząc się do listów protestacyjnych, które trafiły na biurko prezydenta.

Czarnek nie wyklucza, że będzie kolejna próba wprowadzenia ustawy. - Nie wiem, zobaczymy. To są decyzje partyjne. Ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, ale powtarzam, że był to poselski projekt ustawy, więc niech posłowie to komentują - powiedział.