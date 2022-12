Lasek był pytany czy Rosję można oskarżyć o odpowiedzialność za katastrofę smoleńską.



Reklama

- Do tej katastrofy doszło wskutek serii błędów, popełnionych zarówno przez rosyjskich kontrolerów, jak i przez polskich pilotów. Błędy po naszej stronie, to też błędy organizacyjne, związane ze szkoleniem. Nie można jednoznacznie powiedzieć: "Rosja jest bezpośrednia odpowiedzialna za to, że doszło do katastrofy smoleńskiej" - mówił Lasek.

- Ja nie jestem sędzią i nie uzurpuję sobie tego prawa, byłem badaczem wypadków lotniczych, byliśmy powołani do tego, aby określać przyczyny i proponować co zrobić, aby wypadki, z takich przyczyn się nie wydarzały - dodał

A co oznaczałoby przegłosowanie w Sejmie uchwały, że Rosja jest państwem wspierającym terroryzm, wraz z poprawką zaproponowaną przez Antoniego Macierewicza. która głosiła, że Rosja jest odpowiedzialna za zestrzelenie malezyjskiego samolotu nad Ukrainą i katastrofę smoleńską

Reklama

Do katastrofy (w Smoleńsku) doszło wskutek serii błędów, popełnionych zarówno przez rosyjskich kontrolerów, jak i przez polskich pilotów Maciej Lasek, poseł KO

- Te dwie sprawy: zestrzelenie samolotu Malezyjskich linii lotniczych nad Ukrainą w 2014 r. i katastrofa Tu-154 w Smoleńsku mocno się ze sobą różnią. W przypadku malezyjskiego samolotu są bezsporne dowody, że doszło do zestrzelenia tego samolotu przez rosyjską rakietę, został w tej sprawie wydany wyrok sądu (w Holandii - red.). Natomiast w przypadku Tu-154 nie ma żadnych podstaw ani dowodów zebranych w tej chwili - i w śledztwie, i w badaniu prowadzonym wcześniej przez komisję, żeby był to czyn terrorystyczny - zauważył Lasek.

Czytaj więcej Prawo karne Warszawski sąd kazał aresztować kontrolerów lotów z lotniska w Smoleńsku Warszawski sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu trzech Rosjan, którzy 10 kwietnia 2010 r. kierowali ruchem lotniczym na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj i sprowadzali polski rządowy samolot Tu-154M. Zdaniem prokuratury, osoby te celowo doprowadziły do katastrofy, w której zginęła cała 96-osobowa delegacja państwa polskiego na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

- To była próba wywrócenia, wywalenia w kosmos tej uchwały - mówił o propozycji zmian w uchwale Lasek.

Poseł KO podkreślał, że opozycja chciała głosować nad uchwałą, po odrzuceniu poprawki PiS, na co nie zgodziła się marszałek Elżbieta Witek.



- Przypomnę: przez dłuższy czas wszystkie kluby i koła współpracowały przy tworzeniu tej uchwały. I doszli do konsensusu - dodał.