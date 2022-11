"Z naszych informacji wynika, że były członek Kukiz'15 dołączy do koła w zamian za pierwsze miejsce na liście wyborczej Konfederacji" - podał portal.

Według Interii, Stanisław Tyszka rozpoczął "owocne negocjacje z partią KORWiN", które "były utrzymywane w tajemnicy". W kolejnych wyborach ma uzyskać pierwsze miejsce na liście Konfederacji z puli partyjnej należącej do ugrupowania kierowanego od niedawna przez Sławomira Mentzena.

Według Interii, Stanisław Tyszka rozpoczął "owocne negocjacje z partią KORWiN", które "były utrzymywane w tajemnicy". W kolejnych wyborach ma uzyskać pierwsze miejsce na liście Konfederacji z puli partyjnej należącej do ugrupowania kierowanego od niedawna przez Sławomira Mentzena.

- Na razie muszę odmówić komentarza w tej sprawie - powiedział Interii Krzysztof Rzońca, sekretarz partii KORWiN.

Nie udało nam się skontaktować z szefem koła Konfederacji Jakubem Kuleszą.

"Po siedmiu latach odchodzę dziś z Kukiz’15. To dla mnie trudna, ale głęboko przemyślana i pozytywna decyzja" - oświadczył w poniedziałek poseł Tyszka. We wpisie w mediach społecznościowych polityk podziękował Pawłowi Kukizowi "za to, że w 2015 roku dał milionom Polaków nadzieję, że coś się może w Polsce rzeczywiście zmienić". Zazanczył przy tym, że jego drogi z Kukizem się rozeszły.

"Ja chciałem i nadal chcę tworzyć alternatywę dla PiS i PO. Uważam, że prymitywna wojna partyjno-plemienna jest dla Polski bardzo szkodliwa. Paweł ponad rok temu uznał, że jednak wejdzie w pewien układ z obecną partią władzy, a konkretnie z Jarosławem Kaczyńskim, czyli osobą, która przez lata rozmontowywała nasz ruch przeciągając kolejnych posłów intratnymi propozycjami" - napisał Tyszka.

Dodał, że dla obywateli nie ma "żadnych zasadniczych korzyści ze wspierania rządu przez posłów z koła Kukiz’15".

Ogłaszając odejście z Kukiz'15 Tyszka zadeklarował, że "pełen nowej nadziei" zaczyna kolejny etap. "Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Mam pewien plan" - napisał, nie zdradzając szczegółów.