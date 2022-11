PiS dojrzewa do zwrotu akcji w sprawie KPO. Obserwuje, co dzieje się na Węgrzech. Wiktor Orban szykuje się do umowy z Unią. W tym momencie to strategiczne posunięcie dla Warszawy. Wydaje się, że Nowogrodzka widzi, że jeśli Orban się dogada i odblokuje pieniądze z budżetu, to następnym etapem będą pieniądze z KPO dla Węgier. I wtedy nagle PiS znajdzie się w sytuacji, że jest najgorszym uczniem w klasie – ocenia Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.