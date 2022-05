Sąd zdecydował się zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu wobec byłego prezydenta, który jest podejrzany o organizowanie nielegalnego przemytu ludzi przez granicę państwową Ukrainy - poinformowali ukraińscy prokuratorzy.

Reklama

"23 lutego 2014 roku Janukowycz wraz z pracownikami Służby Bezpieczeństwa Państwowego i przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, przy pomocy trzech śmigłowców Sił Zbrojnych Rosji, nielegalnie przekroczył i przetransportował co najmniej 20 osób przez granicę państwową na obrzeżach miasta Urzuf w obwodzie donieckim do Anapy w Rosji" - przekazano.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski: Rosja wyciąga "wunderwaffe". To dowód porażki - Dziś jeden z przedstawicieli państwa rosyjskiego powiedział, że okupanci rzekomo zaczęli używać na Ukrainie systemów broni laserowej. Podobno po to by oszczędzać rakiety – powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa były prezydent. W marcu ukraińska państwowa agencja informacyjna Ukrinform przytoczyła doniesienia mediów, według których Janukowycz przebywał w Mińsku na Białorusi.

Janukowycz pełnił funkcję prezydenta Ukrainy od 2010 do 2014 roku, kiedy to został usunięty z urzędu podczas protestów na Majdanie. Protesty wybuchły po odrzuceniu przez Janukowycza ukraińsko-europejskiej umowy stowarzyszeniowej, która miała zbliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej i oddalić ją od Rosji.