Łukaszenko apeluje do sąsiadów: Żyjmy razem w przyjaźni

Tu, w tym przytulnym, moim ulubionym kościele, chciałbym zaapelować nie tylko do Białorusinów, ale przede wszystkim do naszych sąsiadów. Dbajmy o świat. To jest teraz tak ważne - mówił białoruski dyktator w wielkanocnym przemówieniu.