Opublikowane nagranie zrodziło nowe teorie na temat stanu zdrowia Putina, który podobno pogorszył się po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Na filmie zamieszczonym w Internecie przez Kreml 69-letni prezydent Rosji chwyta prawą ręką za róg stołu, gdy tylko siada do stołu i trzyma się go podczas całego, 12-minutowego nagrania.

Widać też, jak Putin trzyma lewą ręką krawędź stołu, gdy Szojgu czyta mu raport na temat Mariupola - gdzie do 120 tys. ludzi nie udało się uciec, a Rosja ogłosiła w czwartek, że zablokuje stalownię Azovstal, która jest ostatnim punktem obrony miasta.

Rosyjski prezydent powiedział, że pragnie pogratulować swoim żołnierzom "wyzwolenia" portowego miasta nad Morzem Czarnym w południowej Ukrainie. Departament Stanu USA skomentował, że twierdzenie Putina o wyzwoleniu miasta to "kolejna dezinformacja z (dobrze) przygotowanego podręcznika".

Na nagraniu widać również, jak prawy kciuk Putina nieustannie porusza się, gdy słucha on ministra obrony. Zasugerowano, że może to wskazywać, iż próbuje on ukryć drżenie typowe dla choroby Parkinsona.

Sir Richard Dearlove - były szef MI6 - oraz profesor Gwythian Prins - wcześniej doradca NATO - twierdzą, że Putin wykazuje oznaki postępującego zaburzenia układu nerwowego.

Na nagraniu Putin porusza nogami, wydaje się niespokojny i spięty, a także kilkakrotnie przełyka, słuchając ministra obrony, który podobno niedawno, w wieku 66 lat, doznał ataku serca.

Prezydent Rosji siedzi również lekko przygarbiony, z kręgosłupem przyciśniętym do oparcia fotela, w przeciwieństwie do Szojgu, który wydaje się siedzieć bardziej wyprostowany i nie potrzebuje żadnego podparcia.

Anders Aslund, pisarz i były doradca ds. Rosji i Ukrainy, powiedział, że obaj mężczyźni wyglądają, jakby nie cieszyli się dobrym zdrowiem.

- Szojgu musi czytać swoje przemówienie i słabo się wypowiada, co sugeruje, że pogłoski o jego ataku serca są prawdopodobne - powiedział.

Spotkanie z Szojgu to nie pierwszy raz, kiedy Putin trzyma się stołu podczas spotkania. Również w czwartek przyłapano go na trzymaniu się rogu stołu podczas spotkania z Nikołajem Tokariewem, prezesem Transniefti, rosyjskiego państwowego przedsiębiorstwa rurociągów naftowych.

Według rosyjskiej agencji informacyjnej Proekt, w latach 2016-2020 Putin był 35 razy u specjalisty od raka tarczycy i 59 razy u specjalisty od uszu, nosa i gardła.

Moskwa wielokrotnie zaprzeczała doniesieniom, jakoby Putin cierpiał z powodu poważnych problemów zdrowotnych.

Na początku tego miesiąca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył, że Putin przeszedł operację z powodu raka tarczycy. Powiedział, że stan zdrowia prezydenta jest "doskonały" i że nie miał on do czynienia z żadną chorobą poważniejszą niż przeziębienie.