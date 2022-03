Prezydent udzielił wywiadu po zakończeniu dwudniowej wizyty Joe Bidena. Amerykański prezydent przed wylotem z Polski mówił o długiej walce, na którą Zachód musi się przygotować. Zapewnił, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego państwa NATO i Waszyngton będzie stale udzielał wsparcia Ukrainie.

Czytaj więcej Polityka Joe Biden w Warszawie: Putin nie może pozostać u władzy Bitwy, która trwa teraz, nie wygramy w ciągu dni czy miesięcy. Musimy przygotować się na długą walkę - powiedział na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Andrzej Duda odniósł się do wypowiedzi prokremlowskich dziennikarzy, którzy otwarcie mówią o rozpoczęciu kolejnych działań wojennych, m.in. w Polsce.

- Wszystkie znaki i informacje, które mamy wskazują na to, że nawet gdyby Rosja chciała nie ma dzisiaj najprawdopodobniej takiego zaplecza militarnego, żeby była w stanie dokonać agresji militarnej na żadne poważne państwo - skomentował prezydent.

Duda powiedział, że wizycie Bidena w Polsce przyglądał się cały świat. - To ma kluczowe znaczenie dla kształtowania międzynarodowej polityki i obrazu sytuacji naszego kraju - ocenił.

Prezydent mówił także o swoich rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

- Jasno i wyraźnie powiedziałem prezydentowi: panie prezydencie, Wołodymyr, pamiętajcie, będę ja, ale są też inni uczciwi ludzie, przywódcy, którzy będziemy czynili wszystko, żeby nie dopuścić do sytuacji, by zawieszenie broni było na was wymuszane, by zawieszenie broni było wymuszane kosztem Ukrainy. Nie wolno do tego dopuścić, bo to w obecnym czasie byłaby zbrodnia na Ukrainie - powiedział.

Zapytany o postawę rządu Węgier, który nie zgadza się na transport broni i odrzuca możliwość bojkotu rosyjskiej energii, Duda powiedział, że rozumie "podstawy polityki premiera Orbana".

- Dzisiaj, w tym momencie, wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, śmierci tysięcy ludzi na Ukrainie, cywilów, wobec bombardowania osiedli mieszkaniowych, burzenia bloków mieszkalnych przez armię rosyjską, działań zbrodniczych, po prostu najnormalniej w świecie w pojęciu prawa międzynarodowego, trudno mi tę postawę zrozumieć - mówił prezydent.

- Uważam, że ta polityka będzie dla Węgier kosztowna. Bardzo kosztowna - dodał.