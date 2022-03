W serii wpisów szef niemieckiego rządu zaznaczył, że w kwestii pomocy dla uchodźców zgadza się z krajami związkowymi. "Sprostanie temu wyzwaniu to wspólne zadanie dla całego państwa" - podkreślił.

Olaf Scholz wyraził podziękowania wobec wolontariuszy pomagających uchodźcom z Ukrainy. "Wasza ogromna solidarność, wasze niestrudzone wysiłki pozwalają nam pomóc ludziom, którzy uciekają przed straszliwą wojną na Ukrainie" - napisał.

Kanclerz Niemiec odniósł się też do traktowania Rosjan w Niemczech. Podkreślił, że obrażanie, znieważanie lub fizyczne atakowanie ludzi z Rosji jest "całkowicie nie do przyjęcia". "Bo to jest wojna Putina. Tylko on za nią odpowiada" - oświadczył Scholz.

Wojna na Ukrainie trwa od ponad trzech tygodni. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożył sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.