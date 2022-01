Poseł przedstawił swoje stanowisko ws. projektu ustawy posła PiS-u Czesława Hoca, która ma dać uprawnienia pracodawcom do sprawdzania czy pracownik się zaszczepił przeciwko COVID-19 lub regularnie poddawać pracowników testom na obecność koronawirusa.

- Przypuszczam, że ustawa - w tej formie, w jakiej próbuje ją "przepchnąć" PiS, nie uzyska mojego poparcia. Przede wszystkim widzimy ryzyko w tym, że pracodawca będzie miała uprawnienie do sprawdzania tych "paszportów" (covidowych - red.), a potem to pracodawca będzie ponosił konsekwencje za to, że ktoś zakaził resztę pracowników. To znaczy, że cały ciężar odpowiedzialności za zachorowania w zakładzie pracy będzie spadał na pracodawcę. Z drugiej strony pracodawca może sprawdzić czy ktoś jest chory, ale nic z tym dalej nie może zrobić - podkreślił polityk.

Myślę, że trzeba szukać większości w PiS-ie - sposobem na obalenie tego rządu jest pozbawienie go większości Paweł Poncyljusz, poseł PO

Poncyljusz został następnie zapytany o to, czy opozycja powinna szukać wsparcia w PiS-ie dla powołania specjalnej komisji śledczej ds. podsłuchów w latach 2007-2021

- Wiadomo, że ta władza gnije. Mamy w tej kadencji przykłady posłów, którzy źle się czują w koalicji rządzącej, a część z nich zrezygnowała z bycia w PiS-ie. Myślę, że trzeba szukać większości w PiS-ie - sposobem na obalenie tego rządu jest pozbawienie go większości. Jeśli wśród posłów Zjednoczonej Prawicy znajdą się tacy, którzy nie wiążą już nadziei z rządem Mateusza Morawieckiego, to serdecznie zapraszamy do rozmów - oświadczył parlamentarzysta.

