W sieci trwa dyskusja na temat burzy wywołanej słowami małopolskiej kurator Barbary Nowak, która "eksperymentem" nazwała szczepionki przeciw Covid-19 i zarzekała się, że w związku z nieustalonymi jeszcze ich skutkami ubocznymi nigdy nie zgodziłaby się na obowiązek szczepień.

Kuratorkę ostro podsumował minister zdrowia Adam Niedzielski, który stwierdził, że za taki "brak rozumu" każdy powinien ponieść odpowiedzialność.

Wyciągnięcia konsekwencji wobec Barbary Nowak domaga się też europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Język jej wpisów na Twitterze wzbudził jednak wątpliwości co do ich autentyczności.



"Premier Morawiecki podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo:”Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi"czy i jaka będzie decyzja wz.z tą wypowiedzą Panie Czarnek? A może są równi i równiejsi?" - napisała europosłanka.



Ponieważ nie doczekała się odpowiedzi, kilka godzin później Mazurek zwróciła się ostro do ministra edukacji:



"Hej @CzarnekP Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi?" - napisała zirytowana europosłanka.

Wielu polityków powątpiewało, czy to autentyczny wpis Beaty Mazurek. Ta jednak w rozmowie z Onetem potwierdziła, że to jej własne słowa.

Choć Barbara Nowak przeprosiła za swoje słowa i przyznała, że jako historyk z wykształcenia nie powinna wypowiadać się na temat szczepionki, to decyzja co do jej dalszych losów w kuratorium ma zapaść w poniedziałek. Minister edukacji potępił wypowiedź Nowak, ale powszechnie wiadomo, że zdaniem Czarnka małopolska kurator jest jednym z "najlepszych kuratorów w historii".