W piątek Sejm przyjął tzw. lex TVN - czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która - jeśli wejdzie w życie, zmusi właściciela TVN, amerykański koncern Discovery, do sprzedaży większości udziałów w stacji. Nowelizacja przewiduje, że większościowym właścicielem stacji telewizyjnej w Polsce może być wyłącznie firma zarejestrowana i działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jednocześnie nie jest spółką-córką firmy zarejestrowanej poza EOG.

W TVN24 Szymon Hołownia został zapytany, co może teraz stać się z ustawą.

- Myślę, że po prostu wsadzi do zamrażarki o nazwie Trybunał Julii Przyłębskiej i będą to, tak jak to robią na ostatnich rozprawach, wyciągać na wokandę, a potem odraczać. Jak będzie trzeba, to wyciągną, a potem znowu odroczą - skomentował lider Polski 2050.

- Tylko, ze to jest idiotyczna gra w sytuacji geopolitycznej, w której obecnie jesteśmy. To jest albo Targowica, albo idiotyzm - dodał.

Zdaniem Hołowni "PiS gnije". - PiS się kończy, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To gnicie jeszcze chwilę potrwa, my powinniśmy się już dziś zastanawiać co dalej, bo niezależnie od długości tej agonii musimy być gotowi na jej koniec - powiedział.

Lider Polski 2050 chciałby wziąć udział w debacie liderów opozycji. - Zapytajcie nas o program, jaki mamy pomysł na Polskę - mówił.

- Jestem głęboko przekonany o tym, że dzisiaj nie ma podstaw, żeby legitymizować ten mit zjednoczonej opozycji. Uważam, że my dzisiaj musimy wreszcie powiedzieć ludziom, którzy są wyborcami innej partii niż Prawo i Sprawiedliwość, że to jest demokracja i mamy wolny wybór - stwierdził Hołownia.