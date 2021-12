- Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek szczepień dla trzech grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych - oświadczył we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. W "liście do niezaszczepionych" lider Polski 2050 Szymon Hołownia napisał, że "zanim rządzący zdecydują się nałożyć nakaz na wszystkich, powinni nałożyć go skutecznie na samych siebie". "Dlatego będziemy postulować o nałożenie nakazu szczepienia dla parlamentarzystów i sprawdzanie certyfikatów przy wejściu do Sejmu i Senatu" - zadeklarował.

Propozycję na antenie Polsat News komentował poseł Zbigniew Girzyński, członek koła Polskie Sprawy, w przeszłości klubu PiS. - Uważam, że nigdy nie wolno ingerować w wolność osobistą człowieka - oświadczył. Dodał, że zaszczepił się na COVID-19 i zachęca, by się szczepić. Wypowiedział się przeciw wprowadzaniu obowiązku szczepień na COVID-19.

Girzyński podkreślił, że wolność to wielka wartość i dodał, że "to, że sami decydujemy o swoim życiu" jest nienaruszalne. - Każdy ma prawo do swojego życia - mówił.

"Nikogo nie można do niczego zmuszać"

- Z całą pewnością za takimi propozycjami, które będą zmierzały do nakładania albo obowiązku, albo przymusu (szczepień na COVID-19 - red.) nigdy nie zagłosuję. Nikogo nie można do niczego zmuszać - zadeklarował.

Ministerstwo Zdrowia w mediach społecznościowych oświadczyło, że "obowiązek szczepień jest czym innym niż przymus szczepień" oraz że "nikt nie wprowadza przymusu szczepień".

Czytaj więcej Polityka Hołownia: Obostrzenia zachwieją działalnością gospodarczą w wielu branżach To jest chaos, to jest mgła, to jest wszystko za późno - mówił w Radiu Zet lider ruchu Polska 2050, Szymon Hołownia, pytany o obostrzenia wprowadzone przez rząd na okres świąt Bożego Narodzenia.

- Pomijam tę nowomowę, która próbuje pokazywać, że można zjeść ciastko i nie zjeść ciastka, bo z realnego punktu widzenia obowiązek i przymus de facto będą sprowadzały się do tego samego - powiedział Zbigniew Girzyński.

"Rozwiązania o charakterze totalitarnym"

Poseł Polskich Spraw zwrócił uwagę, że istnieje przymus ekonomiczny i ocenił, że przykładem może być np. uniemożliwianie komuś wykonywania pracy poprzez kierowanie niezaszczepionych na urlop bezpłatny.

Na uwagę, iż posłowie Lewicy apelują o przyjmowanie covidowych rozwiązań prawnych z takich krajów jak Francja czy Włochy, gdzie obowiązują paszporty covidowe, Girzyński odparł: - To jest totalitaryzm. To są rozwiązania o charakterze totalitarnym, one nie mają nic wspólnego z wolnością, z prawem człowieka.

- Gdyby ktoś kogoś na ulicy zaczepił i pociągnął za włosy, to wówczas byśmy uznali, że to naruszenie nietykalności cielesnej tego człowieka. A my próbujemy wymuszać na ludziach to, żeby wstrzykiwać im substancję, której może sobie nie życzą z takich lub innych powodów. Nie ma na to mojej zgody i nigdy nie będzie - mówił.

Czytaj więcej Polityka Austria utrzyma lockdown, ale tylko dla niezaszczepionych na COVID-19 Czwarty krajowy lockdown związany z koronawirusem SARS-CoV-2 zakończy się w Austrii w niedzielę, ale ograniczenia dla osób niezaszczepionych pozostaną w mocy - oświadczył nowy kanclerz Karl Nehammer.

Były poseł PiS zaznaczył, że wśród osób z tzw. grup ryzyka też są takie, które nie chcą korzystać ze szczepionek. - I mają do tego prawo - dodał. Zaznaczył, że każdy senior w Polsce ma możliwość zaszczepienia się na COVID-19.

- Nie ma większej ingerencji w wolność osobistą każdego człowieka, niż próba zmuszania go do przyjmowania jakichkolwiek medykamentów - oświadczył.

- Warto ludzi zachęcać, tłumaczyć, ale nigdy nikogo nie można do niczego zmuszać i nie ma takiego wyboru, jaki próbuje się stawiać, że z jednej strony jest wolność, którą się stara przedstawiać jako lekkomyślność, a z drugiej strony są rzekomo zagrożone prawa innych ludzi. takie argumenty zdarzały się w naszej historii w różnych złych momentach, kiedy próbowało się tłumaczyć ludziom, że z takich czy innych względów można ludzi segregować - mówił Girzyński.

"To będzie koniec rządu Mateusza Morawieckiego"

Na uwagę biorącej udział w dyskusji posłanki Polski 2050 (dawniej PO) Joanny Muchy o skuteczności szczepionek na polio i ospę Girzyński odparł, że tamte szczepionki "bardzo szybko wyeliminowały te choroby, bo rzeczywiście w tym zakresie były absolutnie skuteczne". - Te szczepionki (na COVID-19 - red.) one pomagają, ale znamy wszyscy ludzi, którzy mimo tego chorują, którzy niestety umierają - powiedział.

Czytaj więcej Polityka Paszporty covidowe i maseczki. Anglia zaostrza restrykcje W Anglii w związku wariantem Omikron koronawirusa zaostrzone zostaną restrykcje - w niektórych miejscach wprowadzony zostanie obowiązek okazywania tzw. paszportów covidowych, rozszerzony będzie nakaz noszenia maseczek.

Zbigniew Girzyński odniósł się też w Polsat News do politycznego aspektu ewentualnego wprowadzenia obowiązku szczepień na COVID-19 dla medyków i innych grup zawodowych. - W mojej opinii jeżeli Prawo i Sprawiedliwość pokusi się o to, żeby próbować forsować to rozwiązanie, to będzie jeżeli nie koniec rządu PiS w ogóle, to z całą pewnością koniec rządu Mateusza Morawieckiego - ocenił.