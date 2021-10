Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 8361 nowych zakażeniach. Dla porównania dzień wcześniej zakażeń było 6265. Tak wysokich wyników jak obecnie nie notowano w Polsce od wiosny.

Poseł Konfederacji Artur Dziambor zapowiedział, że jego ugrupowanie nie będzie namawiać społeczeństwa do przyjmowania szczepionki przeciw COVID-19. - Mówimy sympatykom, by poważnie podchodzili do swojego zdrowia. Każdy ma swoją wolną wolę, a szczepionki nie są obowiązkowe. Każdy powinien sam zdecydować, czy zaszczepienie się jest dla niego dobre - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Dopytywany przez Roberta Mazurka, czemu politycy Konfederacji nie przyznają się do tego, że sami przyjęli szczepionkę, Dziambor odpowiedział, że "dbają o to, by nie rozmawiać o tym, kto ma grzybicę, kto ma łupież, a kto się na co szczepi".

- To jest coś, co dotychczas nie było wiedzą publiczną. Stało się nagle wiedzą publiczną, w momencie gdy pojawił się koronawirus - powiedział.

- Dbam o to, by nikt nie wchodził w żaden sposób w moje dane medyczne - dodał.

Poseł Konfederacji zapowiedział, że będzie namawiał zwolenników Konfederacji, by konsultowali sprawę z lekarzami, a nie z politykami.

Dziambor komentował również słowa Grzegorza Brauna pod adresem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Podczas posiedzenia Sejmu poseł Konfederacji powiedział, że szef resortu zdrowia "będzie wisiał".

- Biorąc pod uwagę to, jak w ogóle wygląda polityka, jak się zachował polski rząd wobec obywateli w trakcie bałaganu koronawirusowego, to i tak było lekko. To tylko figura retoryczna, która ma doprowadzić do tego, by zaczęła się dyskusja - mówił poseł.

Zapytany, co może oznaczać sformułowanie "będziesz wisiał", uznał, że oznacza to, że nie jest akceptowany jako polityk. - Może chciał powiedzieć, że należy jakąś odpowiedzialność na siebie wziąć za decyzje polityczne - dodał.