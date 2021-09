Kurtyka przekonywał o roli gazu w europejskim systemie energetycznym oraz podkreślił niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą budowa i otwarcie gazociągu Nord Stream 2.

- Źródłem, które domyka europejski system energetyczny, jest właśnie gaz. Cena gazu kształtuje cenę na całym europejskim rynku energii. Coraz częściej słyszeliśmy, że wzrost cen gazu nie jest przypadkowy i ma źródła w świadomej polityce największego dostawcy ze wschodu (Rosji), który w ten sposób chce wywrzeć presję na Europejczykach, na to aby jak najszybciej uruchomić gazociąg Nord Stream 2. Jest to polityka, która przypomina nam najgorsze czasy, jeżeli chodzi o wykorzystywanie gazu do wpływania na politykę europejską. Konsekwentnie podkreślaliśmy wśród naszych sojuszników, że Nord Stream 2 jest niebezpieczny i szkodliwy dla naszego bezpieczeństwa energetycznego - relacjonował minister.

Minister klimatu i środowiska mówił też o nowym projekcie rządu, który wprowadza kaucję za plastikowe butelki.

- Kaucja to bardzo ważne rozwiązanie. Chcielibyśmy by butelki znalazły drugie życie, byśmy ich nie wyrzucali i nie musieli ich znowu produkować. Chcemy znaleźć sposób, by branża odpadowa miała jak najniższy koszt całościowy dla konsumenta, ale nadać też odpadom wartość - wyjaśnił gość Polskiego Radia.

Kurtyka wyjaśnił również dlaczego rząd nie zastosował się do wyroku TSUE w sprawie zamknięcia kopalni w Turowie.

- To byłaby decyzja, na którą żaden rząd odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne nie mógłby się zgodzić. Sytuacja na europejskim rynku energii elektrycznej jest bardzo napięta. Co ciekawe, polskie moce wytwórcze są wykorzystywane do maksimum, ponieważ cena hurtowa na polskim rynku (energii elektrycznej) jest od kilku tygodni najniższa w całej Europie. Jesteśmy dostawcą bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla naszego kraju, ale także dla naszych sąsiadów i całej Europy - mówił przedstawiciel rządu.