W sobotę w Warszawie ma odbyć się manifestacja pracowników służby zdrowia, domagających się m.in. zwiększenia nakładów na system i wzrostu zatrudnienia.

W czwartek podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu doszło do spotkania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego medyków.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ocenił, że przedstawione postulaty są „na tyle ogólnikowe”, że resort nie jest w stanie oszacować kosztów ich realizacji. W tym kontekście wymienił postulat o zmianę ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. - No cóż to znaczy, zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu? Chcielibyśmy, żeby tego typu postulaty były skonkretyzowane, tzn. w którą stronę Komitet Protestacyjny widzi, że ta ustawa powinna zmierzać - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej.

Rzecznik MZ: Chcemy konkretów

- Chcemy, żeby dziesięć priorytetowych postulatów, które Komitet Protestacyjny chce przedłożyć, żeby one zostały na tyle skonkretyzowane, żebyśmy mogli jeszcze dzisiaj w nocy nad tymi postulatami usiąść i oszacować koszty - oświadczył rzecznik.

Wojciech Andrusiewicz przekonywał, że w każdym segmencie działania państwa „dość istotne są koszty realizacji poszczególnych przedsięwzięć”. Dodał, że w ostatnim czasie rząd przedkładał propozycje, w tym 7 proc. PKB na ochronę zdrowia, ustawę o minimalnych wynagrodzeniach oraz nowe oszacowanie kosztów tzw. dobokaretki. - To wszystko kosztuje, ale to wszystko jest oszacowane albo przez Ministerstwo Zdrowia, albo przez Narodowy Fundusz Zdrowia - podkreślił.

- Dlatego dzisiaj do godz. 22:00 chcielibyśmy, aby Komitet Protestacyjny przedłożył nam drogą elektroniczną wszystkie te postulaty, które już będą miały formę konkretną, tak, byśmy do jutra mogli oszacować koszty i jutro kontynuować spotkanie - powiedział Andrusiewicz.

Zapowiedź dalszych rozmów

Rzecznik przekazał, że premier Mateusz Morawiecki jest na bieżący informowany o sytuacji.

- Jutro chcemy jeszcze raz siąść do stołu rozmów i porozmawiać o tym, jak widzimy możliwości realizacji już przy konkretnych kosztach - oświadczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Mówił, że jeśli przygotowania do protestu trwają od kilku miesięcy, to Komitet Protestacyjny „ma konkretne propozycje rozwiązań”.

- Po to siadamy do stołu, żeby wygasić emocje i zacząć rozmawiać o konkretach, by ta rozmowa nie odbywała się na ulicy, ale w gabinecie - dodał.

Pytany, czy w piątkowym spotkaniu weźmie udział premier rzecznik Ministerstwa Zdrowia odparł, że szef rządu zapoznał się z postulatami, które zostały przedstawione w czwartek. - Premier czeka na to, aż Ministerstwo Zdrowia w następstwie wpływu do nas postulatów już skonkretyzowanych przedstawi szacunki kosztów. Jeżeli mamy rozmawiać, musimy rozmawiać konkretnie o kosztach - zaznaczył.