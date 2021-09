Czy twarde stanowisko polskiego rządu w sprawie praworządności może liczyć na poparcie części PE?

Części na pewno tak, bo posłowie PiS-u zawsze będą popierali stanowisko polskiego rządu – niezależnie od tego, jakie ono jest. Nawet jeżeli jest niezgodne z prawem polskim i europejskim. Nie tylko popierali polski rząd, ale będą też robić pokazówki – sceny wrzasków i obrażania całej UE w Parlamencie Europejskim. W przyszłym tygodniu odbywa się sesja plenarna w Strasburgu i jest niestety przynajmniej pięć punktów na temat Polski, która łamie prawo. Tracimy zaufanie UE, ponieważ podważamy obowiązek przestrzegania prawa. Wszyscy wpłacają do wspólnego budżetu i przyjmują jego zobowiązania, a jeden kraj członkowski mówi, że nie będzie grać na wspólnych zasadach. Ewentualnie podważa go i pyta TK, czy też musi stosować się do zasad, które ustaliliśmy wszyscy razem.

Wydaje mi się, że politycy PiS-u w ogóle nie czują wspólnoty z UE.

Rząd PiS-u na poważnie myślał, że wystarczy obiecać, że przygotuje nową ustawę, która rozwiąże problem Izby Dyscyplinarnej? A może była to próba zyskania czasu?

Trudno wejść mi w głowę polityków PiS-u, nasze drogi są naprawdę daleko od siebie. Jarosław Kaczyński bardzo uważnie obserwuje to, co dzieje się na Węgrzech, również ogromne sukcesy Viktora Orbána w łamaniu prawa wspólnotowego. Instytucje europejskie były zbyt długo tolerancyjne w stosunku do polityki prowadzonej przez Viktora Orbána – miały nadzieję, że wróci na „właściwą drogę", co się nie stało. Doświadczenie Orbána zachęciło rząd PiS-u do tego, aby pójść tą drogą. Tylko że PiS poszedł metodą cepa: nie i koniec. Tymczasem instytucje unijne wyczuliły się na sprawy praworządności – przez Orbána – i to już nie przejdzie. W PE nie ma woli tolerowania i czekania. Wydaje mi się, że politycy PiS-u w ogóle nie czują wspólnoty z UE.

Grozi nam utrata środków z UE?

UE zawsze stara się zostawiać otwartą furtkę, zawsze szuka drogi wyjścia. Unika tak dramatycznych środków jak karanie jakiegoś kraju – Komisja Europejska bardzo niechętnie używa takiego instrumentu. Każdy, kto mówi o ataku instytucji europejskich, kłamie w żywe oczy. Według wielu Polaków cierpliwość UE i tak jest za duża i czekano za długo z zapowiedzią kar finansowych. Wielu Polaków i Polek mówi, że UE powinna zastosować mocniejszy instrument w stosunku do polskiego rządu, który łamie prawo i niszczy nas wszystkich.

Co będzie dalej w naszych relacjach z UE, czy rząd PiS-u ustąpi?

Tego bym sobie życzyła: by rząd zaczął współpracować z Komisją i słuchać PE. A to są również nasze instytucje – Mateusz Morawiecki zasiada w Radzie Europejskiej, a największą reprezentację wśród polskich europosłów ma PiS. To są wspólne europejskie instytucje. To, co razem zdecydowaliśmy, musi być przestrzegane przez wszystkie kraje członkowskie – inaczej będziemy stratni ekonomicznie, politycznie i moralnie. Politycy PiS-u są tak naładowani nienawiścią, że nie jestem pewna, co mogą wymyślić. Polexit jest łatwy. Przecież niepotrzebne jest do tego referendum. Wystarczy ustawa przygotowana przez rząd i podpis prezydenta. Referendum nie jest potrzebne, a ten rząd nie ma w zwyczaju pytać.

—współpraca Karol Ikonowicz