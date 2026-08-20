Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważająca część Europy znajdować się będzie pod wpływem ośrodków niskiego ciśnienia i związanych z nimi frontami atmosferycznymi. Krańce południowe kontynentu będą w obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska będzie pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii, z ośrodkiem głównym w rejonie Finlandii, na południu kraju będzie zalegać strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Przeważający obszar kraju będzie w polarnej morskiej masie powietrza, jedynie nad południe kraju napłynie wyraźnie cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

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Pogoda w czwartek. Gorąco na południu, intensywne opady, burze i porywisty wiatr

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na wybrzeżu, około 24 st. C w centrum, do 31 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla południowej połowy województwa lubelskiego. Będą one obowiązywać w czwartek do godz. 11. Alerty przed upałem wydano dla większości województwa podkarpackiego i małopolskiego oraz południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Będą obowiązywać w czwartek od godz. 13 do 18. Temperatura wyniesie około 30 stopni. Do godz. 10 w południowych częściach województw małopolskiego i podkarpackiego będą obowiązywać ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie także burze, początkowo lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz na południu do 40 mm, na wschodzie do 20 mm. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 12 st. C na północy, około 16 st. C w centrum, do 18 st. C lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, tylko na południowym wschodzie słaby, zmienny. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 55 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h, na południu lokalnie do 90 km/h.

Prognoza na piątek. Umiarkowane zachmurzenie, przelotny deszcz i słabnące burze

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu, wschodzie, w centrum oraz na krańcach północno-zachodnich okresami duże i przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie miejscami burze, suma opadów podczas burz przeważnie do 15 mm, na południowym wschodzie lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C na wybrzeżu, około 26 st. C w centrum, do 28 st. C lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby, na wybrzeżu i na wschodzie także umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, na zachodzie i południu zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 75 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 55 km/h.