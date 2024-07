Ekspertka zwraca też uwagę, że na potrzeby wyliczania limitu trzeba brać pod uwagę nie tylko dochody rozliczane według skali (oprócz renty rodzinnej) oraz ze sprzedaży papierów wartościowych, ale także przychody, które są częściowo zwolnione z podatku (chodzi o ulgę dla młodych i ulgę na powrót). – To dodatkowo utrudnia kalkulację, np. przy umowie o dzieło bierzemy dochód, a przy zleceniu, do którego zastosowano ulgę dla młodych, przychód – wskazuje Anna Misiak.

Przypomnijmy, że przez wiele lat limit wynosił tylko 3 089 zł. Polski Ład zmienił jednak zasady jego liczenia i teraz co roku rośnie.

Limit dochodów jest też w przepisach o uldze rehabilitacyjnej. Ta preferencja przysługuje m.in. rodzicowi mającemu na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. Jeśli dziecko zarabia za dużo, rodzic straci ulgę. Przepisy o limicie dochodów są tu inaczej skonstruowane niż przy wyżej wymienionych preferencjach, też jednak odwołują się do dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku.

Zwolnienie przychodu z PIT

Młody nie musi płacić fiskusowi

Czy wakacyjne zarobki dziecka są opodatkowane? Niekoniecznie. Młodym przysługuje bowiem zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Z tego przepisu wynika, że nieopodatkowane są przychody z umowy o pracę oraz zlecenia, ze staży uczniowskich i praktyk absolwenckich, a także zasiłki macierzyńskie. Limit zwolnienia wynosi 85 528 zł (jest to kwota rocznego przychodu).

Ulga przysługuje do ukończenia 26. roku życia. Nie zastosujemy jej, jeśli przychód uzyskaliśmy później. Nawet jeśli jest należny za wcześniejszy okres, np. wykonane w poprzednim miesiącu zlecenie.

Gdy mamy tylko przychody zwolnione z PIT, nie musimy składać zeznania rocznego. Płatnik, czyli pracodawca albo zleceniodawca, powinien jednak wystawić i wysłać pracownikowi lub zleceniobiorcy oraz skarbówce informację PIT-11.

Ulgi nie ma na zarobki z innych tytułów, np. działalności gospodarczej czy umowy o dzieło. Zwolnienia nie stosuje się także do przychodów rozliczanych ryczałtem. Między innymi zleceń do 200 zł, zawieranych z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy.