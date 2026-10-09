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Marcin Dorociński w „Lalce” Macieja Kawalskiego to Stanisław Wokulski emocjonalny, zmienny, spychany do roli zakochanego sztubaka, ale w innych momentach przyjazny, dowcipny, otwarty, przy tym wizjoner i dobroczyńca ludzi. To dlatego go żałujemy, a każde jego upokorzenie przeżywamy jako własne
Na wstępie pytanie: skąd taki przypływ zainteresowania powieścią Prusa? Skąd deklaracje, że każde pokolenie Polaków musi mieć swoją „Lalkę”? Przecież od filmu Wojciecha Hasa upłynęło prawie 60 lat. Od kultowego dla wielu, wiernego książce serialu Ryszarda Bera prawie 50. Przerwa była długa, więc...
Netflix ma pomysły na adaptację kolejnych dzieł klasycznych. Zaczął od bardziej popularnego niż wybitnego „Znachora” Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, w tym przypadku za kultową uchodzi nie tyle książka, co filmowa klasyczna adaptacja Jerzego Hoffmana z 1981 r. Tu ponaginano historię dziejącą się w międzywojniu do współczesnych obyczajów i gustów.
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