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Zuchwałe otwarcie, potem katharsis. „Zaproszenie” Olivii Wilde to uczta dla widza

„Zaproszenie” jest inteligentne, skłaniające czy wręcz prowokujące do refleksji i dyskusji, przy tym szalenie zabawne (zwłaszcza na wstępie), a do tego gwarantujące wyciszenie i swoiste katharsis w finale.

Publikacja: 02.07.2026 12:00

„Zaproszenie”, reż. Olivia Wilde, dystr. Monolith Films

„Zaproszenie”, reż. Olivia Wilde, dystr. Monolith Films

Foto: mat.pras.

Rafał Glapiak

Jej debiutancki film był niczym objawienie. „Szkoła melanżu” czerpała z konwencji kina o dorastaniu, takiego spod znaku „Supersamca”, by z feministycznym zacięciem opowiedzieć o tolerancji, przyjaźni i lojalności, czyli o tym, co wpływa – przynajmniej zdaniem reżyserki – na kształtowanie się dojrzałej osoby. Nic zatem dziwnego, że po noszącym znamiona fenomenu przejściu z jednej na drugą stronę kamery kolejnego podpisanego przez nią projektu wypatrywano z niecierpliwością. Jak często bywa w podobnych sytuacjach, zbyt wysoko zawieszonej poprzeczki nie udało się przeskoczyć.

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