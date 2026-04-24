Bogusław Chrabota: Ogarnij się, chłopie! [ANTYHUMORESKA]

Zawsze wkurzali go dziennikarze. Co to zresztą za zawód? – pytał sam siebie w duchu. Kłapanie dziobem, rozsiewanie plotek, zadawanie niewygodnych pytań, bezczelność posunięta do granic. Jak tak można? Bywali światowi przywódcy, którzy przeganiali to towarzystwo kijem. Taki na przykład Idi Amin. Zawodowy bokser. I to z sukcesami. Czy jakiś dziennikarzyna odważyłby się zadawać mu chamskie pytania? Skąd. Jeśli nawet sam Amin nie zdążyłby mu przygrzać piąchą w czasie konferencji prasowej, to z przyjemnością zrobiłaby to jego ochrona kilka minut później. I wyrzuciła chłopinę za drzwi w stanie… nienadającym się. He, he… – uśmiechnął się sam do siebie.