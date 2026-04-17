„The End of the Sun”: Słowiańskie święta

Najpierw to jednak gracze ufundowali tę produkcję na jednej z platform crowdfundingowych. Bardzo dobrze się stało; teraz cały świat może zanurzyć się w innej, magicznej rzeczywistości, poznać lepiej wierzenia i zwyczaje naszych przodków, a przy okazji rozwiązać parę nieskomplikowanych zagadek.

Zagadki te są niezbędne, bo „The End of the Sun” łączy w sobie elementy klasycznej przygodówki z typową grą eksploracyjną z widokiem z oczu bohatera. Gracz wciela się w żercę trafiającego do opuszczonej wioski i próbującego odkryć jej tajemnice. Ponieważ człowiek ten podróżuje w czasie, odwiedza to miejsce czterokrotnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat; za każdym razem o innej porze roku i przy okazji innego święta.