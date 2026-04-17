„Raczej bohater”: Odlot w oparach absurdu

Dwa lata temu „Mleczarz” Anny Burns narobił w Polsce sporego zamieszania. Nic dziwnego, powieść to świetna, o społeczeństwie żyjącym w ciągłym strachu, indukującym ten strach, a przy okazji nienawiść i przemoc. Krytyka, trochę niepotrafiąca sobie z tą powieścią poradzić, przyszyła jej łatkę „eksperymentalnej”. Ale tak naprawdę z prawdziwym eksperymentem mamy do czynienia właśnie teraz. Wyszła bowiem po polsku minipowieść Burns „Raczej bohater” z 2014 r., znów w znakomitym przekładzie Agi Zano. Proszę państwa, to jest odlot.