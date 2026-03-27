Pierre Lemaitre to pisarz niesłychanie sprawny. A i z popularnością nie jest źle – w ojczystej Francji ten 75-latek skutecznie konkuruje z największymi nazwiskami. Rozgłos zdobył późno, po pięćdziesiątce, jako autor cyklu dosyć mocno ociekających krwią kryminałów. Swoją klasę jako pisarz potwierdził trylogią „Dzieci katastrofy”. Jego strategia była stosunkowo prosta, ale skuteczna: poprzez cykl fabuł pokazać, jak zmieniała się Francja.

Teraz w Polsce są systematycznie wydawane kolejne części cyklu Lemaitre’a, „Lata chwały”. To tetralogia, dzieje się w tzw. wspaniałym trzydziestoleciu, czyli latach 1945-75, kiedy Francja zanotowała gigantyczny skok gospodarczy i społeczny. To saga rodzinna, zbiorowym bohaterem jest rodzina Pelletier wzbogacona na produkcji mydła w Bejrucie. W trzecim, najnowszym tomie sagi „Mrok i światło” mamy rok 1959 bejruckie mydło to już przeszłość, rodzina w komplecie mieszka we Francji. Robi biznes, ale też uczestniczy w rewolucji medialnej, jaką było pojawienie się telewizji. Osią powieści jest jednak wyprawa jednego z członków rodziny do Pragi, za żelazną kurtynę, z ryzykowną quasi-szpiegowską misją.