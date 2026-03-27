Mało kto już dzisiaj używa atramentu. Wydaje się, że wieczne pióra stanowią już tylko ozdobę ekskluzywnych gabinetów, gdzie od wejścia mają nas uderzyć luksus i bogactwo, albo element ćwiczeń dla dzieci w szkołach podstawowych, które bazgrzą jak kura pazurem (inaczej nigdy nie nauczysz się ładnie pisać! – tak przynajmniej mawiała moja polonistka, która widząc, jak stawiam pierwsze litery, kazała mi wyrzucić długopis i przestawić się na pióro). Kaligrafia to już głównie hobby i to raczej niezbyt popularne. Ale atrament można też rozcieńczać wodą i używać jako akwareli, tworząc różnorodne przejścia tonalne i cieniowanie, a także łączyć z innymi technikami malarskimi. Przed takim wyzwaniem staniemy właśnie w grze „Ink”, gdzie opanowanie wszystkich jego właściwości przyniesie nam nie lada korzyści punktowe.