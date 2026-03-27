W 2014 r. Polityka Insight napisała tekst o młodych działaczach, do których ma należeć przyszłość polskiej polityki. Wymieniła m.in. Krzysztofa Gawkowskiego z SLD oraz Pawła Szefernakera i Lucjusza Nadbereżnego z PiS. Pierwszy z nich jest dziś wicepremierem i ministrem cyfryzacji, drugi szefem gabinetu prezydenta i współautorem zwycięskich kampanii Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. Najdłużej na siebie czekać każe ten ostatni, bo choć od 2014 r. jest prezydentem Stalowej Woli, w krajowej polityce jest wciąż osobą w zasadzie anonimową.