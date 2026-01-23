4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 23.01.2026 16:12 Publikacja: 23.01.2026 14:40
Jekaterina Kurakowa, reprezentująca od 2019 r. Polskę, na igrzyskach w Pekinie (2022) zajęła 12. miejsce. To drugi najlepszy wynik w historii olimpijskich występów naszych solistek. Tydzień temu na mistrzostwach Europy w Sheffield była dziewiąta.
Foto: Action Images via Reuters/Andrew Boyers
Przodkiem współczesnych łyżew były buty z przywiązanymi u spodu zwierzęcymi kośćmi, które ułatwiały poruszanie się po zamarzniętych powierzchniach wód. Tego typu przedmioty, datowane nawet na początek IV tysiąclecia p.n.e., odnaleziono m.in. na terenach współczesnych Chin oraz Szwajcarii.
Nowoczesne łyżwy zaczęły pojawiać się dopiero na przełomie XIII i XIV wieku w Niderlandach. Charakterystyczne dla tego kraju liczne płytkie zbiorniki oraz cieki wodne zamarzały na zimę, przez co łyżwiarstwo zdobywało popularność jako środek transportu, ale i rozrywka. Pierwsi łyżwiarze podczas jazdy wspomagali się kijem. Dopiero gdy wynaleziono technikę ostrzenia łyżew, możliwe było poruszanie na nich bez kija. W XVI wieku powstały pierwsze łyżwy metalowe, a do XVIII wieku łyżwiarstwo stało się sportem w krajach europejskich.
