Zapomniana wojna polsko-czechosłowacka

Krwawy konflikt o bogaty w węgiel i przemysł Śląsk Cieszyński podzielił na długo bliskie sobie narody, tworząc przepaść, której nie udało się zasypać do haniebnej Konferencji Monachijskiej w 1938 r. i tragicznego września 1939 r.

Publikacja: 23.01.2026 09:55

Czeska i polska nazwa ulicy w Cieszynie

Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 4.0 International/Xpicto

Daniel Kordel

Kiedy jesienią 1918 r. państwa centralne chyliły się ku upadkowi, na mapie Europy prawie jednocześnie pojawiły się (nieistniejące wcześniej) państwo czechosłowackie i odrodzona Polska. Już w czasie I wojny światowej polscy i czescy politycy wielokrotnie rozmawiali ze sobą o wspólnej przyszłości po jej zakończeniu. Wzajemnie zapewniano się o słowiańskiej, sąsiedzkiej przyjaźni i koniecznej współpracy, a kwestie przyszłych granic bagatelizowano stwierdzeniami, że „o kilka wsi nie będziemy się przecież kłócić”. I rzeczywiście na odcinku Orawy i Spisza konflikt przebiegł w miarę spokojnie, bez większego rozlewu krwi. Ale Śląsk Cieszyński to nie było kilka pięknych i biednych góralskich wsi.

