Kiedy jesienią 1918 r. państwa centralne chyliły się ku upadkowi, na mapie Europy prawie jednocześnie pojawiły się (nieistniejące wcześniej) państwo czechosłowackie i odrodzona Polska. Już w czasie I wojny światowej polscy i czescy politycy wielokrotnie rozmawiali ze sobą o wspólnej przyszłości po jej zakończeniu. Wzajemnie zapewniano się o słowiańskiej, sąsiedzkiej przyjaźni i koniecznej współpracy, a kwestie przyszłych granic bagatelizowano stwierdzeniami, że „o kilka wsi nie będziemy się przecież kłócić”. I rzeczywiście na odcinku Orawy i Spisza konflikt przebiegł w miarę spokojnie, bez większego rozlewu krwi. Ale Śląsk Cieszyński to nie było kilka pięknych i biednych góralskich wsi.