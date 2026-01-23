4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 23.01.2026 10:57 Publikacja: 23.01.2026 09:55
Czeska i polska nazwa ulicy w Cieszynie
Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 4.0 International/Xpicto
Kiedy jesienią 1918 r. państwa centralne chyliły się ku upadkowi, na mapie Europy prawie jednocześnie pojawiły się (nieistniejące wcześniej) państwo czechosłowackie i odrodzona Polska. Już w czasie I wojny światowej polscy i czescy politycy wielokrotnie rozmawiali ze sobą o wspólnej przyszłości po jej zakończeniu. Wzajemnie zapewniano się o słowiańskiej, sąsiedzkiej przyjaźni i koniecznej współpracy, a kwestie przyszłych granic bagatelizowano stwierdzeniami, że „o kilka wsi nie będziemy się przecież kłócić”. I rzeczywiście na odcinku Orawy i Spisza konflikt przebiegł w miarę spokojnie, bez większego rozlewu krwi. Ale Śląsk Cieszyński to nie było kilka pięknych i biednych góralskich wsi.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
– To się dzieje masowo, na niewiarygodną skalę, w całym kraju – mówi duchowny jednej z Cerkwi o konwersjach na p...
Wielu polityków z pokolenia Donalda Tuska pamięta, dlaczego AWS przegrała wybory. Pogrążyły ją wysiłki reformato...
Wspomnienia politycznych vipów to szczególny rodzaj literacki. Zazwyczaj są to autohagiografie. Ale nie zawsze.
Donald Trump: „Jest tylko jedna rzecz. Tak, jest jedna rzecz. Moja własna moralność. Mój własny umysł. Tylko to...
Każda zbrodnia pozostawia po sobie ślady. Masz nadzieję, że podczas zbierania dowodów uda ci się zebrać DNA, wło...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas