Pamięć rewidowana

Jubileuszowa, piętnasta edycja konferencji „Genealogie Pamięci”, odbędzie się tym razem w Berlinie. Zgromadzi badaczy, archiwistów, muzealników i artystów, którzy zajmują się pamięcią o drugiej wojnie światowej zapisaną w ruinach, w przedmiotach, krajobrazach, zapisaną w śladach, w tym, co po tej wojnie zostało. Uczestnicy porozmawiają o tym, jak te ślady kształtowały i do dziś kształtują współczesność, a także o tym, jak współczesność wpływa na pamięć o tamtym wydarzeniach i ich konsekwencjach.

