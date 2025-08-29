Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Pamięć rewidowana

Jubileuszowa, piętnasta edycja konferencji „Genealogie Pamięci”, odbędzie się tym razem w Berlinie. Zgromadzi badaczy, archiwistów, muzealników i artystów, którzy zajmują się pamięcią o drugiej wojnie światowej zapisaną w ruinach, w przedmiotach, krajobrazach, zapisaną w śladach, w tym, co po tej wojnie zostało. Uczestnicy porozmawiają o tym, jak te ślady kształtowały i do dziś kształtują współczesność, a także o tym, jak współczesność wpływa na pamięć o tamtym wydarzeniach i ich konsekwencjach.

Publikacja: 29.08.2025 14:20

Pamięć rewidowana

Foto: Agnieszka Wanat

Maria Szpakowska

W dniach 17–19 września 2025 roku Berlin stanie się gospodarzem piętnastej edycji międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Genealogie of Pamięci” („Genealogies of Memory”), zatytułowanej „Co pozostało po II wojnie światowej? Ślady, pamięć i narracje w nowym świetle” („What Remains from the Second World War? Remnants, Memories, and Narratives Revised”). Wydarzenie zgromadzi badaczy, archiwistów, muzealników oraz przedstawicieli świata sztuki z całej Europy. Organizatorem konferencji, jak co roku, jest Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) tym razem we współpracy z Federalnym Instytutem Kultury i Historii Europy Wschodniej wraz z akademickimi partnerami z Danii, Niemiec i Polski.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Bałtyk”, reż. Iga Lis, dystr. So FILMS
Plus Minus
„Bałtyk”: Czy warto było
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
„Lucky Jack”, wyd. Muduko
Plus Minus
„Lucky Jack”: Trzy cytryny, cztery wiśnie
„Lekarz w Himalajach”, Lech Korniszewski, Wydawnictwo Stapis
Plus Minus
„Lekarz w Himalajach”: Góry i medycyna
„Obcy: Ziemia”, twórca: Noah Hawley, dystr. Disney+
Plus Minus
„Obcy: Ziemia”: Satyra na kulturę start-upów
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Kopciński: Proza wożona pod siodłem
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jacek Kopciński: Proza wożona pod siodłem
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie