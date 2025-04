Hoddle się śmiał, że wyglądało to tak, jakby 18-latek grał z 12-latkami. A sam Gullit w swojej książce „Jak oglądać piłkę nożną”, wydanej sporo lat po zakończeniu gry, szczerze przyznaje: „Premier League była dla mnie wówczas idealnym miejscem. Wszyscy powtarzali, że tempo gry jest niewiarygodne, a każdy mecz to bitwa, ale czułem, że mam aż nadto czasu i miejsca, by rozwinąć się jako piłkarz. (...) Musiałem się przystosować. Większość zawodników w klubie nie grała na takim samym poziomie, jakiego zasmakowałem we Włoszech. Byli to dobrzy piłkarze, ale z innej półki. Przeniosłem się z europejskiego szczytu do angielskiego średniaka. W Chelsea grywali wówczas piłkarze, którzy z piłką przy nodze biegli wolniej i nie zawsze znajdowali się w ruchu. To właśnie czyniło ich przeciętnymi zawodnikami”.

Jednym z takich przeciętnych defensorów był Michael Duberry, który oszołomiony faktem, że w obronie dostał podanie od Gullita, z całej siły wybił piłkę na oślep w trybuny, a następnie zaczął krzyczeć do Holendra, co też najlepszego wyprawia.

Symboliczny był fakt, że Gullit jako jedyny piłkarz w całym albumie kolekcjonerskim z naklejkami Premier League był podpisany nie jako „obrońca”, a właśnie jako „libero” (choć w późniejszym okresie został przesunięty przez menedżera do pomocy). Z czasem przestał też być podpisywany tylko jako piłkarz, a – po odejściu Glena Hoddle’a do reprezentacji Anglii – jako grający menedżer Chelsea, a potem po prostu „menedżer”. Wówczas za sprawą transferów zagranicznych piłkarzy, przede wszystkim z włoskiej Serie A, postanowił podciągnąć piłkarską jakość Chelsea.

Chelsea z transferami włoskich piłkarzy: Vialli, Di Matteo, Zola przynieśli puchary

- Będę się czuł z Ruudem jak w domu, bo on mówi po włosku. Mam zamiar uczyć się angielskiego, ale na razie znam tylko przelicznik funta – mówił napastnik Gianluca Vialli, gdy był ogłaszany jego transfer do Chelsea. Giovanni Agnelli, właściciel Fiata i Juventusu, nie mógł odżałować jego odejścia. – Jestem przygnębiony jego stratą. On fascynował wielu kibiców. Niełatwo będzie znaleźć jego zastępcę. Będzie mi go brakowało – mówił.

Znajomości Gullita w Italii i autorytet, jaki miał wśród piłkarzy ligi włoskiej, zaowocowały też sprowadzeniem Roberta Di Matteo z Lazio, a potem też Gianfranca Zoli z Parmy. Holender próbował także ściągnąć legendę Milanu, słynnego Paola Maldiniego, ale ten plan mu się nie powiódł. Włosi i tak byli jednak zaskoczeni londyńską ofensywą transferową. „O ile odejścia Viallego i Zoli, którzy są już po trzydziestce, można wytłumaczyć, o tyle strata Di Matteo jest bolesnym ciosem dla Serie A” – pisała włoska prasa.