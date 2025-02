„Miasto skazane i inne utwory”: Skażeni złem

Omnibus to gruba księga, w której mieszczą się nawet cztery powieści, jak w tym przypadku. Źle się to czyta z racji grubości i ciężaru, ale za to pokrewne tytuły ma się w jednym tomie. W przypadku „Miasta skazanego” są to poza tytułowym „Bajka o trójce”, „Kulawy los” i „Obarczeni złem”. Pisane w różnym czasie i z różną intencją, wszystkie doświadczyły zablokowania na drodze do czytelnika. Po ustaleniu w Rosji pierwotnej postaci tych utworów ukazują się w Polsce w nowych tłumaczeniach – stare, fragmentaryczne przekłady zbyt odbiegają od pełnych wersji. Czytelnik polski otrzymał więc kanon Strugackich zamiast dotychczasowych wypisów.