„Rozmowy o ludziach i pisaniu”. Dojmujące milczenie telefonu w domu

Czy nie kusiło cię nigdy, żeby umieścić akcję utworu gdzieś poza Polską – choćby w Portugalii czy Niemczech? Albo na statku płynącym od portu do portu?

Nie, nigdy. Tak jak mówiłem – za mało podróżowałem, za krótko byłem gdziekolwiek za granicą. Uważam, że aby pisać, konieczne jest jednak poznanie ludzi, otoczenia, miejsca – przynajmniej jeśli chodzi o realistów, bo oczywiście wyobraźnia, fantazja mogą podpowiadać takie umieszczenie akcji gdzie indziej, w miejscu, którego się nie zna. Marek Nowakowski napisał nowelę „Marynarska ballada”. Ale to też była proza realistyczna. On miał za sobą kilka rejsów dalekomorskich – wiele miesięcy podróży. Środowisko marynarzy poznał lepiej. Ja odbyłem tylko jeden rejs – niecałe dwa miesiące na statku handlowym, który opłynął Europę – z Bałtyku na Morze Śródziemne. I postoje w kilkunastu portach. To trwało za krótko. Z tego rejsu zachowały się jedynie fotografie robione aparatem lustrzanką.

Twoje małżeństwo trwało wiele lat, teraz pani Teresy nie ma z tobą, ale są dzieci, wnuki. Czasem kogoś z nich wprowadzasz do swojej prozy, jak choćby syna Maćka w autoironicznym opowiadaniu o zamykaniu mazurskiego domu na zimę i wchodzeniu na dach w celu zabezpieczenia komina.

Tak, kilka opowiadań mazurskich jest dedykowanych dzieciom, wnukom i żonie. To o wchodzeniu na dach, „Ojciec wraca na ziemię” – Maćkowi, który był świadkiem opisanej sceny. Trochę ryzykowałem, ale protesty syna nie pomogły. Chciałem położyć na kominie deskę, aby śnieg nie wpadał do przewodu kominowego, co moim zdaniem powodowało wilgoć w domu. Córce dedykowałem „Rozmowę o gwiazdach” – o szukaniu na niebie sąsiedniej galaktyki, Wielkiej Mgławicy Andromedy. Jak wiadomo, jest oddalona od nas o dwa miliony lat świetlnych. W szkłach lornetki wydała się mojej córce „małym obłoczkiem, przypominającym świeczkę za firanką”. Żonie dedykowałem opowiadanie „Kosmos”.

Jak to jest widzieć pustoszejący świat, bo przecież odchodzą bliscy, przyjaciele…? Ale też zmieniają się formy obcowania z ludźmi. Ani ty, ani ja, choć korzystamy z internetu, maili, nie „szalejemy” w mediach społecznościowych. Wystarczają nam bardziej tradycyjne formy komunikacji, ale też uznajemy ważność rzeczywistych spotkań z kimś twarzą w twarz. Oczywiście nie jesteśmy trendy.

Wiktor Woroszylski, z którym się przyjaźniłem, napisał wiersz „Na kurczącym się skrawku”. On właśnie wtedy, w ostatnich latach życia to przeżywał. Mogę tylko powiedzieć, że teraz sam znalazłem się na „kurczącym się skrawku”. Po śmierci Teresy – a wcześniej wielu osób z rodziny, także wraz ze stopniowym odchodzeniem przyjaciół – uświadomiłem sobie, jak bardzo mój świat opustoszał. Ostatnio, w związku ze śmiercią jeszcze jednego przyjaciela, usiłowałem policzyć tych kolegów z liceum Reytana, którzy odeszli. Doszedłem do wniosku, że gdyby wszyscy, którzy jeszcze żyją, wrócili w tamte lata – wszedłbym do prawie pustej klasy. Jest jeszcze dojmujące milczenie telefonu w domu, cisza, którą można zagłuszyć jedynie obcymi głosami z radia i telewizora. Nie ma prawie listów, które dawniej wyjmowaliśmy ze skrzynki na schodach. A tego na pewno nie zastąpią rachunki, urzędowe pisma i reklamy.