Dlaczego Amerykanie mają bronić Białegostoku, skoro my sami tego nie chcemy robić?

Plus Minus: XXI wiek w obszarze bezpieczeństwa, zdaniem wielu, tak naprawdę rozpoczyna się 11 września 2001 r. atakami Al-Kaidy na nowojorskie wieże World Trade Center i Pentagon.

Uważam, że wiek XXI rozpoczyna się od zakończenia zimnej wojny. Można powiedzieć, że wiek poprzedni – XX – trwa od zjednoczenia Niemiec w 1871 r. do zjednoczenia Niemiec po zakończeniu jałtańskiego podziału Europy, czyli do przełomu 1989 i 1990 r. To wówczas rozpoczynają się poszukiwania nowej misji sojuszu północnoatlantyckiego. One zmierzają w dwóch kierunkach. Z jednej strony jest to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak się ma skończyć II wojna światowa i będąca jej przedłużeniem, gdyż oparta na jej konsekwencjach, zimna wojna. I ta odpowiedź została sformułowana przez rozszerzenie NATO oraz Unii Europejskiej.