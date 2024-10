„Gąska”. Co wiadomo o pierwszym polskim serialu dla platformy Prime Video?

Fabuła produkcji ma skupić się na przedstawieniu codziennych zmagań grupy pracowników tytułowego supermarketu, działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta.

Obywatel Włodek – co wiemy o serialu „Gąska”

Sklep należy do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy – Włodka (w tej roli Tomasz Kot), zafascynowanego Stanami Zjednoczonymi. Biznesowymi i życiowymi idolami Włodka są Elon Musk oraz Mark Zuckerberg. Kierując się cytatami oraz przemyśleniami swoich mistrzów, właściciel pozwala, by biznesem kierował zespół pracowników supermarketu, starając się udowodnić, że w grupie wszystko jest łatwiejsze. Komediowy serial osadzony ma być w wręcz absurdalnej, ale wziętej z rzeczywistości wizji, życia w Polsce. W produkcji pojawić mają się nawiązania do popkultury czy prawdziwych postaci, jak również odniesienia do ważnych współcześnie tematów społecznych.

Czy warto czekać na nowy serial twórców „1670”?

„Gąska” to dzieło Macieja Buchwalda i Jakuba Rużyłło, którzy wcześniej stworzyli dla platformy Netflix serial „1670”. Inteligentny humor tej produkcji daje nadzieje na to, że serial „Gąska” również da widzom dużo radości, ale też będzie pretekstem do nieco poważniejszych rozważań, ukrytych pod płaszczykiem spojrzenia na nasz kraj z przymrużeniem oka.