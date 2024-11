Tomasz Pietryga: Fiskus wchodzi do internetu. Czy podatnicy powinni się obawiać?

Obniżka wpływów budżetowych z podatków oraz wzrost szarej strefy „fakturowej” mogą być silnym bodźcem dla rządu do wzmocnienia liczby kontroli podatkowych. Jest to kluczowe nie tylko z punktu widzenia finansów publicznych, ale również ma silny potencjał polityczny. W poprzednich kadencjach, wzrost wpływów podatkowych i efektywność walki z szarą strefą były już silnym politycznym orężem.



Dyrektywy unijne i technologiczne wsparcie fiskusa

Dyrektywy unijne oraz wzrost zaangażowania technologicznego w prace kontroli skarbowej sprzyjają łatwiejszej punktowej kontroli i weryfikacji podatników. Wkrótce mogą się o tym przekonać sprzedający na dużych platformach aukcyjnych, jak Vinted czy Allegro. Sprzedający już otrzymują informacje o konieczności uzupełnienia danych osobowych, co ma związek z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi platform wobec fiskusa. W sytuacji, gdy handel przeniósł się z dużą siłą do internetu, kwestią czasu jest pojawienie się tam częstszych kontroli skarbowych, które były już wcześniej, jednak postęp cyfrowy uczyni je teraz bardziej efektywnymi.

Nowe narzędzia kontroli: JPK_CIT i KSeF

To nie wszystko. Wraz z wejściem w życie JPK_CIT, może wzrosnąć precyzyjne wyszukiwanie podejrzanych optymalizacji podatkowych przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Kolejną perspektywą jest Krajowy System e-Faktur (KSeF), który ma wejść w życie w 2026 r. Rejestr ma mieć charakter masowy, a podatnicy będą jeszcze precyzyjniej rozliczani ze swoich obowiązków wobec fiskusa. System nie tylko umożliwi bieżący monitoring firmowych faktur, ale zapewni fikusowi natychmiastowy dostęp do danych, na podstawie których typowane będą do kontroli podejrzane podmioty i transakcje.