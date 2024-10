Marek Kutarba: Oskładkowanie zleceń w interesie obywateli czy budżetu?

Jeśli dana osoba nie jest nigdzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, to z punktu widzenia kosztów zatrudnienia dla pracodawcy nie ma znaczenia, czy zatrudnia ją na podstawie umowy o pracę czy też umowy zlecenia. Koszt pracy takiej osoby jest dla niego taki sam.

Dowód? Oto prosty przykład. Osoba, która otrzymuje wynagrodzenie 5000 zł brutto na podstawie umowy o pracę, otrzymuje dziś na rękę 3738,19 zł. Równocześnie pracodawcę kosztuje 6024 zł. Czyli sprawa wygląda tak: pracodawca płaci 6024 zł, z czego tylko 3738,19 zł trafia do pracownika. Pozostałe 2285,81 zł zabiera sobie w postaci różnych składek i podatków państwo. W ręce polityków trafia zatem niemal 38 proc. wyłożonej przez pracodawcę kwoty. Nie, to nie pomyłka. Dokładnie tyle wynoszą w tym przypadku obciążenia fiskalne.

Jeśli teraz spojrzymy na umowę zlecenia, która jest głównym źródłem utrzymania takiej osoby, to umowa ta będzie kosztowała przedsiębiorcę będącego zleceniodawcą – i tu niespodzianka: 6024 zł. Dokładnie tyle samo, co opiewająca na taką samą kwotę brutto umowa o pracę.

Zysk tylko na płaconym PIT

W szczegółach jest jednak pewna zmiana. A to dlatego, że zleceniobiorca ma nieco wyższe koszty niż pracownik. Dzięki temu przy zleceniu na 5000 zł brutto do jego kieszeni trafia 3911,67 zł. O 173,48 zł więcej niż w przypadku umowy o pracę. I od razu powiedzmy sobie, że ta „niesprawiedliwość” nie wynika z tego, że zleceniobiorca jest uprzywilejowany podatkowo w stosunku do pracownika, tylko z tego, że politycy – i to niezależnie od swoich barw partyjnych – nie chcą przyznać wyższych kosztów pracownikom. A mogliby to zrobić, gdyby faktycznie chcieli zadbać o ich interesy.

Wracając jednak do przykładu: skoro z podziału pieniędzy od przedsiębiorcy (występującego w roli zleceniodawcy) taki „nie-pracownik” dostał więcej, to logicznie do budżetowego worka trafiło o ponad 173 zł mniej. W tym przypadku państwo zabrało tylko 2112,33 zł. To jednak i tak ponad 35 proc. wyłożonej przez pracodawcę kwoty. Nadal bardzo dużo.