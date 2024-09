Beata Kocięcka: Czy fotel prezesa w spółce komunalnej to dobrze płatna synekura?

Mit drugi o zarządach spółek komunalnych: wynagrodzenia rosną w przypadku poprawy efektywności

Czy faktycznie tylko poprawa efektywności lub zwiększenie skali działalności spółki z większościowym udziałem JST uprawnia do podwyższenia wynagrodzenia? Przy sformułowanych w ustawie kryteriach, moim zdaniem, nie. Kryterium pierwsze – średnioroczne zatrudnienie w osobach – łatwo może być manipulowane poprzez zatrudnianie dużej liczby pracowników na mniejsze części etatu.

Ten warunek nie sprzyja także podejmowaniu działań w zakresie zastępowania pracy ręcznej maszynami czy wprowadzania usprawnień. Po co zarząd ma to robić, skoro może to spowodować obniżenie wynagrodzeń? Drugie kryterium – przychody ze sprzedaży – jest najbardziej odporne na manipulacje.

Jednak jego określenie w relacji do kursu euro powoduje, że przy wartościach granicznych dla progów możliwy jest zarówno wzrost wynagrodzeń, jak i ich spadek. Trzecie kryterium to suma aktywów. Możliwości zwiększenia sumy aktywów jest kilka. Najprostszy to zwiększenie majątku spółki poprzez aport wspólnika (czy potrzebny i powodujący wzrost przychodów, czy nie to nie ma znaczenia).

Samorządy zapominają o konieczności weryfikowania po każdym zatwierdzeniu sprawozdań spółek za kolejny rok obrotowy, czy nadal są spełnione kryteria dla ustalonej wysokości wynagrodzeń członków zarządu i rad nadzorczych. Zmiana np. kursu euro może powodować konieczność zmiany podjętej uchwały i obniżenia wysokości wynagrodzeń. Za naruszenie przepisów ustawy włodarzom JST grozi kara grzywny, której wysokości ustawa nie określa, a w konsekwencji może ona wynieść od 100 zł do 1 080 000 zł!

Mit trzeci: wynagrodzenia w spółkach komunalnych od 2018 r. nie mogą wzrastać

Ustawa faktycznie ma zastosowanie w spółkach z większościowym udziałem JST. Dotyczy także spółek zależnych takich spółek. Nie będzie miała zastosowania w odniesieniu do spółek, w których samorząd nie ma wystarczającej liczby głosów, by zapewnić podjęcie uchwały zgodnej z jej treścią.